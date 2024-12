La Giunta guidata dal sindaco Alfonso Marras ha licenziato prima di Natale due importanti strumenti finanziari e di programmazione. L'esecutivo ha infatti dato il via libera al bilancio di previsione 2025-27 e al documento unitario di programmazione ( Dup), che ora dovranno però ottenere il via libera dai Consiglieri, ai quali gli atti saranno ora trasmessi.

I principali obiettivi che caratterizzano gli aspetti finanziari, riguardano soprattutto quelli legati alle tasse che pagano i cittadini e bisognerà vedere se le tariffe dei tributi locali verranno confermate o se subiranno degli aumenti. Per quanto riguarda il Dup la parte più importante è quella del programma lavori pubblici, in particolare legati all'abbattimento del rischio idraulico.

La discussione in Consiglio comunale, si prospetta ora alquanto animata considerato che i gruppi di minoranza uniti inizieranno l’analisi dei due documenti, pronti a dare battaglia in aula, dove porteranno argomentazioni importanti da mettere in campo rispetto alle scelte operate dalla Giunta.

A mezzo anno dalle elezioni comunali, il bilancio di previsione rappresenta di fatto il primo atto contabile operativo dell'amministrazione Marras . Questo, considerato che quello approvato nella primavera 2024, per ovvie ragioni, era documento tecnico e tutto provvisorio in attesa poi del risultato elettorale.

I due gruppi di opposizione guidati da Alessandro Campus e Giuseppe Ibba, non mancheranno certamente di far sentire la propria voce su tematiche che già in questa prima fase del mandato hanno fatto discutere.

