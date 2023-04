A Bosa la Giunta guidata da Piero Casula ha licenziato nei giorni scorsi due importanti strumenti finanziari e di programmazione. L'esecutivo ha infatti dato il via libera al bilancio di previsione 2023-25 e al documento unitario di programmazione ( Dup), che ora dovranno però ottenere il beneplacito da parte del Consiglio.

«È un bilancio tecnico - sottolinea lo stesso sindaco Casula - che ancora non riporta alcuni finanziamenti ottenuti dai Pnrr e dalla Regione, ma che sarà aggiornato quando lo approveremo in Consiglio». Il primo cittadino anticipa però i principali obiettivi che caratterizzano gli aspetti finanziari, soprattutto quelli legati alle tasse che pagano i cittadini. «Azioni forti - dice - sono quelle di non aumentare i tributi locali, nonostante la riduzione dei trasferimenti, e il sostegno agli operatori, attraverso l'abbattimento delle tasse comunali, che avviano nuove attività nelle zone dove insiste l'isola pedonale».

Anche sul Dup Casula pone l’accento sulle modalità con le quali è stato predisposto. «Ci siamo mossi sulla traccia dei precedenti – spiega - con i lavori pubblici, in particolare, legati all'abbattimento del rischio idraulico».

E inoltre, «sono confermate importanti iniziative nel settore turistico culturale, quali ad esempio il progetto Bric, un itinerario nel centro storico sul filet di Bosa, grazie ad un finanziamento Pnrr di 200.000 euro, che ci ha visti quarti nella graduatoria nazionale. Altro elemento qualificante è quello dell'istituzione dell'ecomuseo e la costituzione di una Fondazione con un finanziamento specifico di 150mila euro ottenuto dalla Regione. L’obiettivo – sottolinea il primo cittadino – è quello di gestire e mettere a sistema l'enorme patrimonio archeologico monumentale,museale e ambientale».

La discussione in Consiglio comunale si prospetta ora alquanto animata considerato che i gruppi di minoranza uniti inizieranno l’analisi dei due documenti, pronti a dare battaglia in aula, dove porteranno argomentazioni importanti da mettere in campo rispetto alle scelte operate dalla Giunta.

A poco più di un anno dalle elezioni comunali, il bilancio di previsione rappresenta di fatto l'ultimo atto contabile operativo dell'amministrazione Casula. Questo considerato che quello in approvazione nella primavera 2024, per ovvie ragioni, non potrà che essere un bilancio del tutto provvisorio in attesa poi del risultato elettorale.

