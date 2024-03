L’amministrazione comunale ha comunicato oggi l’interruzione momentanea di un servizio pubblico importante per i cittadini.

Il danneggiamento delle strutture di Quartu Sant'Elena dove il consorzio oristanese trasporta quanto ritirato anche in città, non consentirà infatti da lunedì il ritiro porta a porta e il conferimento dei rifiuti ingombranti.

Ne ha dato notizia l'assessore comunale ai lavori pubblici e decoro urbano Federico Ledda, il quale precisa però che «le prenotazioni di ritiro domiciliare concordate per venerdì 29 tramite il centralino sono comunque valide. L' Eco Nord, l'azienda che ha in appalto il servizio dei rifiuti solidi urbani ci ha fatto sapere come all’ecocentro comunale esiste ancora una capienza adeguata per accogliere gli ingombranti che verranno ritirati quest'oggi. Sarà nostra cura», sottolinea l’assessore Ledda, «avvisare per tempo i cittadini non appena il servizio potrà essere ripristinato e auspichiamo nei tempi più rapidi possibili».

© Riproduzione riservata