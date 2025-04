Strade, manutenzione delle scuole superiori, e verde. Sono stati questi gli argomenti affrontati durante un incontro istituzionale fra il sindaco Alfonso Marras, la Giunta, l’amministratore straordinario della Provincia di Oristano Battistino Ghisu, dirigenti e funzionari dell’ente.

L’obiettivo era analizzare le necessità più impellenti negli ambiti di cui è competente la Provincia e pianificare le attività da svolgere. «L’incontro è stato proficuo - commenta il sindaco Alfonso Marras - perché la collaborazione è necessaria per ottenere i risultati migliori per la comunità e concorrere insieme al miglioramento e alla promozione del nostro territorio in ogni ambito».

Per il settore strade Ghisu ha comunicato che per la provinciale 49 Bosa- Alghero «la Provincia ha presentato al ministero delle Infrastrutture la richiesta di recupero di un finanziamento di 2 milioni di euro e intende programmare l’uso di ulteriori risorse, attingendo al Fsr, per migliorare lo stato dell’importante arteria stradale». Gli interventi previsti riguardano il rifacimento del manto stradale, il potenziamento della segnaletica orizzontale,e verticale, installazione e manutenzione delle barriere di sicurezza, sistemazione dei cedimenti stradali. Per la Sp 19 Bosa-Montresta sono stati invece consegnati i lavori di messa in sicurezza con una spesa totale di 3 milioni di euro. Per la panoramica Bosa-Turas il Comune e la Provincia collaboreranno alla progettazione di un intervento di riqualificazione dei parapetti a mare.

In tema di edilizia scolastica, dall’amministrazione comunale la richiesta di intervenire per aumentare la capienza delle cisterne in dotazione ai vari istituti scolastici, in quanto attualmente risultano insufficienti nei giorni di carenza idrica. Mentre sui lavori in corso al liceo per la messa in sicurezza dell’edificio, è stato precisato che alcuni sono già stati portati a termine, altri saranno conclusi a breve. Successivamente la Provincia interverrà anche sul plesso scolastico di via Lungo Temo. Per sostenibilità ambientale, investimenti sono previsti per l’installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici scolastici, in modo da ridurre i consumi energetici.

