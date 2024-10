L’amministrazione comunale sta lavorando da tempo all’educazione dei cittadini, in particolare quelli più giovani, sulle problematiche ambientali e sulla sensibilizzazione a un corretto smaltimento dei rifiuti. Ecco perché ha creato soddisfazione la buona riuscita della giornata ecologica “Puliamo il Mondo”, promossa da Legambiente.

È stata davvero un grande successo soprattutto per la buona riuscita dell’iniziativa che ha visto il coinvolgimento degli alunni dell’Istituto comprensivo, che per una mattina si sono trasformati in paladini dell’ambiente ripulendo le aree verdi del quartiere Sa Molina – Terridi.

Gli alunni delle classi quinte della scuola elementare e delle classi seconde della scuola media, si sono dedicati alla pulizia del parco giochi dei bambini e del parco “La via della salute”. I ragazzi con i loro insegnanti hanno esercitato il proprio compito civico dopo aver indossato cappellini, pettorine, guanti ed usato pinze e altro materiale utile per svolgere in sicurezza le attività.

Con questa iniziativa, voluta dagli assessorati all’Ambiente e alla Pubblica istruzione, si è inteso come sempre educare gli studenti sull’importanza del rispetto e la cura dei beni comuni.

© Riproduzione riservata