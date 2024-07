In attesa delle dichiarazioni programmatiche e la discussione in Consiglio, previste a settembre come ha ha annunciato il neo sindaco Alfonso Marras al termine della riunione di insediamento, l'assemblea civica torna a riunirsi lunedi 15 luglio. Nutrito l’ ordine del giorno che prevede la discussione di ben tredici argomenti.

La seduta si terrà nell'aula consiliare di Piazza Carmine alle 15 con l’analisi di diversi argomenti tecnici e finanziari come l'approvazione del piano economico finanziario, ma anche temi che riguardano principalmente le tasche dei cittadini come la Tari.

All'esame dei consiglieri anche la salvaguardia degli equilibri di bilancio e l'assestamento generale di quello in corso e del triennio 2024-2026. Ci sarà spazio anche per alcune nomine dei rappresentanti comunali in i società, enti, aziende ed istituzioni. Si procederà anche alla nomina dei componenti nelle diversi commissioni e della formazione degli elenchi dei giudici popolari.

Gli organismi consiliari che vedranno impegnati i consiglieri di maggioranza e minoranza sono le commissioni regolamenti, comunità alloggio anziani, servizi socio-sanitari, sport ambiente e governo del territorio, turismo, cultura, attività produttive.

