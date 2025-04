Potranno essere avviati nei prossimi mesi i lavori di riqualificazione della caserma dei Carabinieri di Bosa, grazie a un finanziamento di 300mila euro stanziato dalla Regione nell’ambito del programma “Opere di interesse regionale - Riqualificazione delle caserme nei centri urbani per utilità pubblica”. Il progetto, riguarda in particolare la messa a norma degli impianti e la riqualificazione dell’attuale sede, e rientra in un più ampio piano regionale da 12 milioni di euro destinato al miglioramento delle strutture militari presenti nei centri urbani.

Il Comune di Bosa ha già sottoscritto la convenzione con l’assessorato regionale ai Lavori Pubblici e formalmente impegnati i fondi destinati all’intervento. Le risorse e la realizzazione dell’opera erano già state inserite nel Bilancio di previsione e nel Dup approvati dal Consiglio Comunale. La Giunta ha approvato gli indirizzi per la progettazione alla geometra Ornella Sanna.

Secondo quanto evidenziato dall’assessore ai Lavori Pubblici Federico Ledda: «L’intervento rappresenta un’importante occasione per valorizzare il presidio territoriale dei Carabinieri, migliorandone l’efficienza infrastrutturale e l’adeguamento agli standard di sicurezza ed efficienza energetica».

