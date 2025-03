“La prevenzione ginecologica e andrologica”, era il tema di i un seminario informativo, che permetterà ai giovani, compresa tra i 13 e i 17 anni, di aumentare il controllo sulla propria salute e di migliorarla. A promuovere l’iniziativa Il Rotary Club Bosa in collaborazione con le scuole medie e superiori della città.

“Gli adolescenti – spiega la presidente Daniela Brundu- sono un gruppo di età particolarmente importante da coinvolgere nelle iniziative di promozione della salute, poiché le abitudini acquisite durante questa fase della vita possono avere un impatto significativo sulla loro salute a lungo termine. L’obiettivo è quello di diffondere, tra giovani la necessità di una visita andro-urologica e ginecologica, al fine di prevenire patologie anche nel futuro riproduttivo”.

Un seminario informativo rivolto agli alunni delle scuole medie inferiori dell’Istituto Comprensivo “Direttore Didattico Ausonio Tanda” e agli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore G.A. Pischedda di Bosa.

Durante l’incontro sono intervenuti, per la prevenzione andrologica il prof. Andrea Montella (Rotary Club Sassari Nord), Ordinario di Anatomia nell’Università di Sassari, specialista in urologia e andrologia, mentre, per la prevenzione ginecologica hanno parlato, il dottor Gabriele Andria (Rotary Club Cagliari Nord) dirigente medico presso la struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Santissima Trinità di Cagliari e la dottoressa Maria Rosaria Girasole del Consultorio familiare di Bosa.

