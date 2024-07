La mancata presenza fra i punti all’ordine del giorno del Consiglio comunale del rinnovo, fra le altre, della commissione al traffico prevista dal regolamento ha fatto storcere il naso al consigliere comunale di "Bosa Cambia Bosa" Alessandro Campus.

«Ho contestato al sindaco Alfonso Marras - afferma Campus - la volontà di sopprimere la commissione che fra quelle permanenti è una fra le più importanti. Per farlo era necessaria una modifica al regolamento». A quel punto il sindaco ha condiviso di volerla mantenere e certamente sarà nominata nella prossima riunione di Consiglio.

«È una commissione che ritengo fondamentale - evidenzia Campus - perché in una città che ha tante problematiche da risolvere in tema di mobilità, mi sembra naturale che i consiglieri comunali che ne fanno parte possano dare consigli per apportare le migliorie che necessarie. Bisogna discutere ad esempio dell’isola pedonale, della possibilità che i bus possano avere dei percorsi diversi da quelli attuali al fine di dirimere anche alcune situazioni critiche di disagio che sono state manifestate da diversi cittadini. E poi c'è la questione parcheggi a pagamento, dopo l'assegnazione del servizio a una nuova società - sottolinea Campus - abbiamo riscontrato anche attraverso le lamentele dei cittadini alcuni disservizi. Ci sarebbe la presenza di pochi e mal funzionanti parcometri in alcune vie, ma anche il numero di ausiliari della sosta insufficiente per coprire il servizio e l'assenza di un ufficio con nessuna possibilità di fare abbonamenti».

Le altre commissioni - Elenchi dei giudici Popolari: Maria Giovanna Campus e pe Alessandro Campus. Mobilità alloggi Erp: Stefania Urgu e Cristiana Caccipaglia. Statuto e regolamenti: Stefania Urgu, Vincenzo Pinna, Claudio Pallucca, Giuseppe lbba e Alessandro Campus. Comunità alloggio per anziani e Servizi socio sanitari Daniela Brundu, Massimo Blandino, Simona Cadoni. Commissione Sport: Claudio Pallucca, GiuseppeIbba. Ambiente e governo territorio Maria Giovanna Campus, Kety Marini, Daniela Brundu, Eligio Urgu e Cristiana Cacciapaglia. Turismo, cultura e Attività Produttive: Kety Marini, Massimo Blandino, Vincenzo Pinna, Alessandro Campus, Eligio Urgu.

