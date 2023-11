È emergenza personale in Comune a Bosa dove la macchina amministrativa soffre per la mancanza di alcune figure che fanno venir meno, in qualche settore, la piena funzionalità dell’ente. È il caso, ad esempio, dell’ufficio tecnico per la mancanza di tre forze lavoro e del corpo di polizia municipale. Questo ovviamente sta creando grande preoccupazione fra gli amministratori, che hanno deciso di correre ai ripari nel tentativo di ricoprire velocemente i posti vacanti e previsti nel piano delle assunzioni approvato dalla Giunta.

In questo contesto si inserisce la decisione del sindaco Piero Casula che con proprio decreto ha nominato Rita Motzo, già responsabile degli Affari Generali, allargando la sua sfera di competenza al personale. Lo stesso sindaco evidenzia i suoi compiti. «Intanto – spiega Casula - avrà la possibilità di accedere alla piattaforma dedicata a tutte le procedure stabilite dalla legge. Potrà pubblicare i bandi per il reclutamento di personale a tempo determinato e indeterminato, gli avvisi per la mobilità dei dipendenti pubblici e di selezione per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo».

«Ed ancora - sottolinea il sindaco - monitorare le candidature relative ai bandi e agli avvisi, acquisire e ricercare i curricula dei candidati, nonché dei professionisti ed esperti a cui conferire incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo».

