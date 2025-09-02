Ancora gravi disagi idrici in città a causa della siccità che ha ridotto i livelli dei bacini di scorta. Per consentire interventi di interconnessione tra gli invasi dell’Alto Temo e del Bidighinzu, l’erogazione idrica è stata sospesa ieri negli acquedotti serviti dall’Alto Temo. IL’acqua continuerà a scorrere solo fino all’esaurimento delle riserve nei serbatoi di Castello, Pianu ‘e Murtas e Bosa Centro.

Alla difficoltà si aggiunge la non potabilità dell’acqua, vista l'ordinanza del sindaco Alfonso Marras che vieta l’uso a fini alimentari, dopo il superamento dei parametri di sicurezza comunicato dal Sian e da Abbanoa. L’acqua resta utilizzabile solo per igiene personale e usi domestici. Abbanoa attiverà nelle prossime ore un servizio di distribuzione di acqua potabile tramite autobotti, con priorità agli anziani e agli istituti di assistenza.

«È un momento delicato – spiega il vicesindaco Federico Ledda –. La siccità sta mettendo a dura prova il sistema idrico. Chiediamo ai cittadini di limitare i consumi e di usare l’acqua solo per ciò che è davvero necessario. Solo con responsabilità collettiva riusciremo a ridurre i disagi».

