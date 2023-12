Proseguono a Bosa gli eventi per piccoli e grandi inseriti nel variegato programma per il divertimento e l'accoglienza durante le feste natalizie e che andranno avanti sino alla Befana. Un cartellone ricco messo in campo grazie alla sinergia fra amministrazione comunale, Camera di commercio, Pro loco, commercianti e albergatori, centro commerciale naturale, tutti impegnati per far arrivare turisti e visitatori.

In questa settimana pre-natalizia gli appuntamenti clou sono diversi. Sabato 23 dicembre si terrà la manifestazione “Natale tra le vetrine”, intrattenimento itinerante di figuranti con giochi per i bambini nelle strade della città, a cui seguirà Augurios de coro, il concerto dell’Associazione Musicale Planargia nella Chiesa del Carmine con la partecipazione della Banda Dalerci di Alghero.

Attesissimo poi l’evento del primo gennaio pomeriggio con brindisi al nuovo Anno per tutti, con musica, intrattenimento e balli sardi. Ultimi appuntamenti per la Befana: si parte il 5 gennaio con “A sa palte ‘e Cantare”, affascinante concerto itinerante con il Coro di Bosa che attraverserà vie e piazze principali di Bosa.

Chiusura dedicata principalmente ai bambini nel giorno dell’Epifania con l’animazione in programma dalle 17 al corso e in piazza 4 Novembre. Ad animare la serata figuranti e befane.

