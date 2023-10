Anticipare per programmare prima e meglio. Sembra essere questa la parola d'ordine che si è voluto dare il nuovo assessore al Turismo di Bosa, Guglielmo Macchiavello, che si è messo subito a lavorare in vista delle festività natalizie, prima importante manifestazione da promuovere per assicurare anche un ritorno in chiave turistica alla città e all’intera Planargia.

«Le iniziative per il divertimento e l'accoglienza durante il periodo natalizio e delle feste – afferma Macchiavello - sono per me il primo e immediato banco di prova come nuovo assessore. Proprio per questo ho deciso di lavorare da subito per definire entro ottobre la predisposizione di un cartellone che possa garantire l'avvio degli eventi, a partire dalla festa dell’Immacolata dell’8 dicembre».

L’assessore ha voluto promuovere allora un tavolo tecnico – istituzionale con tutti i soggetti che per i diversi ruoli saranno chiamati a condividere le scelte insieme all’amministrazione comunale. Anche il bugdet è stabilito con complessivi 50mila euro già a disposizione tra fondi comunali e il contributo della Camera di commercio. «Ho incontrato – spiega Macchiavello - le associazioni sindacali dei commercianti e albergatori, nonché i rappresentanti della Pro Loco e dei due centri naturali commerciali, spiegando loro come sia intenzione dell'assessorato arrivare ad una definizione dei programmi entro fine mese. Ho ricevuto da tutti preziose indicazioni per le scelte e piena disponibilità alla collaborazione, oltre all'apprezzamento per una programmazione così puntuale e anticipata».

«Nel corso di una comunicazione con il presidente Agostino Cicalò – evidenzia l’assessore - ho potuto avere la conferma che lunedì scorso la Camera di Commercio di Nuoro ha deliberato di contribuire anche quest'anno per le luminarie natalizie. Come Giunta Comunale abbiamo invece deliberato una variazione di bilancio che prevede la dotazione finanziaria diretta del Comune per la sua quota parte di 34mila euro. Non saranno chieste contribuzioni ai privati e alle attività - garantisce Macchiavello - in quanto ritengo che debba essere la parte pubblica ad occuparsi di sostenere iniziative».

Insomma, sono state poste le basi per una programmazione in tempi brevi, che secondo gli intendimenti porterà rapidamente alla chiusura del programma definitivo. Per quanto riguarda i nomi degli artisti, ancora nessuna anticipazione e non è dato sapere neppure se il 31 dicembre ci sarà un evento importante in piazza. «Si stanno valutando tutte le proposte – sottolinea l'assessore - con l’unica certezza che il programma coinvolgerà tutte le fasce d’età con una particolare attenzione per i bambini e le persone più avanti con gli anni».

© Riproduzione riservata