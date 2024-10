Ci sono voluti qualcosa come ventidue anni, ma sembra che sia la volta buona per l’apertura del parcheggio multipiano di Santa Giusta. Sarebbero state infatti superate tutte le controversie e l’opera tanto attesa potrà essere completata. Dal Municipio fanno sapere che è stato assegnato l’incarico per la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori. Il professionista è stato selezionato attraverso un bando per manifestazione di interesse al quale hanno partecipato 89 tecnici.

Il sindaco Alfonso Marras mostra soddisfazione per il traguardo raggiunto. «Un altro procedimento arenatosi da tempo arriva alle fasi finali – evidenzia il sindaco - con l’approvazione di tutto l’iter propedeutico ai collaudi e alla riapertura. Il parcheggio di Santa Giusta – aggiunge - è l’esempio di come tante opere stanno procedendo in maniera spedita e diverse arrivano a soluzione dopo lunghi intoppi burocratici».

È una lunga e complessa vicenda quella per la realizzazione del parcheggio di Santa Giusta che fu avviata nel 2002 con il finanziamento di un progetto che prevedeva la compartecipazione pubblico-privata. Nel 2010 le prove di carico sulla struttura non diedero il via libera all’apertura del parcheggio e si resero necessarie ulteriori lavorazioni. Dieci anni fa fu fatto un collaudo tecnico-amministrativo per arrivare a una stima dei lavori necessari per il completamento dell’opera.

In quel periodo i privati si tirarono fuori cedendo definitivamente l’intera struttura al Comune. Cinque anni fa con un emendamento alla legge di bilancio presentata dall’attuale sindaco e consigliere regionale Alfonso Marras, la Regione concesse al Comune un finanziamento di 300 mila euro per il completamento della infrastruttura.

Ma neppure questo sbloccò l’opera in quanto il progetto si fermò a causa di una controversia con l’impresa costruttrice. Un anno fa l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Piero Casula è riuscita a sbloccare la situazione con ricorso d’urgenza che portò una conciliazione e a un’ordinanza del Tribunale che ha chiuso la diatriba.

Ora, con la progettazione esecutiva per l’esecuzione delle opere di completamento, si avvicina finalmente l’apertura del parcheggio. «Si tratta di una struttura fondamentale per una corretta e funzionale gestione del traffico veicolare nel centro storico della città – osserva il vice sindaco Federico Ledda - in particolar modo nel periodo. Siamo riusciti a sbloccarla grazie alla professionalità dei tecnici comunali che stanno dando un contributo fondamentale per l’avvio di tanti nuovi procedimenti e il riavvio di altri sospesi da tempo».

