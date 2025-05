Nessuna delle associazioni e società sportive di Bosa interessata alla riqualificazione e conseguente gestione del "Campo S. Eligio".

È andato infatti deserto il bando pubblicato dall’amministrazione comunale ed approvato con determinazione dello scorso 24 marzo.

Si prevedevano interventi di rigenerazione, ammodernamento e la conseguente gestione dell’impianto sportivo comunale, ma la gara non ha suscitato alcun interesse.

Alla scadenza del termine non è pervenuta alcuna domanda di partecipazione. Il bando era stato predisposto su indirizzo della Giunta guidata dal sindaco Alfonso Marras nel mese di dicembre 2024.

Ora però gli uffici dell’area finanziaria, diretti da Michela Maddalena Piras, hanno formalizzato la presa d’atto dell’esito negativo attraverso una recente determinazione.

L’impianto, riconosciuto da tutti come una risorsa importante della città anche ai fini sociali, resta dunque in attesa di chi se ne dovrebbe occupare per il suo recupero e valorizzazione. Ora si potrebbe aprire la possibilità di rivedere il bando o cercare nuove forme di collaborazione pubblico-privato, per evitare l’abbandono di una struttura importante per lo sport cittadino.

