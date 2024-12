Sulla procedura usata per l’elezione del presidente del Consiglio Vincenzo Pinna, il capogruppo di Bosa cambia Bosa Alessandro Campus vuole vederci chiaro. “ Chiedo - evidenzia Campus- che si proceda alla verifica rispetto alla legittimità della delibera anche e, soprattutto, rispetto alla validità della stessa elezione e agli atti amministrativi adottati”.

Il consigliere ha formalizzato la sua richiesta all’assessorato regionale agli enti locali, alla Prefettura, ai ministeri per gli Affari Interni e della Funzione Pubblica. Nella missiva Campus cita il regolamento per il funzionamento del Consiglio approvato lo scorso 3 dicembre con i soli 11 voti favorevoli dalla maggioranza.

“ Già in quella occasione- sottolinea- riportavo l’orientamento consolidato e continuo da parte del ministero dell’Interno, dipartimento per gli Affari Interni, che sull’ istituzione del presidente del Consiglio comunale, afferma che si potrà farlo a decorrere dalla successiva tornata elettorale. Pertanto- aggiunge- richiedevo il rinvio del punto all’ordine del giorno al fine di avere un parere agli organi competenti e deliberare in maniera più completa”.

Insomma, a suo avviso l’interpretazione fornita dal dipartimento per gli Affari interni e territoriali del ministero dell’Interno è univoca e non si presta ad interpretazioni, nonostante l’ufficio del Comune di Bosa motivi l’elezione citando la legge regionale che, non indicherebbe il momento in cui tale figura può essere eletta.

