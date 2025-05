Trascorrevano una serata ai giardinetti pubblici. Un venerdì come tanti per un gruppo di giovani, se non fosse che all’improvviso sono arrivati i carabinieri: controlli di routine ma poi è sbucata la droga. I militari hanno notato alcuni involucri (risultati poi dosi di cocaina) nascoste sotto un albero.

A quel punto i militari della compagnia di Macomer hanno deciso di andare a fondo e sono iniziate le perquisizioni. Controlli nelle case di tutti i ragazzi presenti al parco ma solo nell’abitazione di Daniel Cossu, 19 anni, i carabinieri hanno trovato droga: un chilo e mezzo di marijuana e 5 grammi di cocaina. Il giovane (che l'estate scorsa aveva colpito con una fiocina lo zio ferendolo non in modo grave) è stato arrestato.

Oggi, assistito dal suo avvocato Gianfranco Careddu, è comparso in Tribunale per l’udienza di convalida. La giudice Serena Corrias ha convalidato il fermo, il pm Valerio Bagattini ha chiesto i domiciliari ma la giudice ha concesso l’obbligo di firma. La direttissima è stata quindi rinviata al 13 giugno, è probabile che il processo si concluda con un patteggiamento.

© Riproduzione riservata