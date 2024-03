Assente quasi tutta la minoranza (ha partecipato alla riunione di Consiglio soltanto Salvatore Sanna), la civica assemblea ha approvato all’unanimità il nuovo regolamento per l’uso del suolo pubblico le cui modifiche e integrazioni erano state perfezionate durante il lavori della commissione composta dai consiglieri Maria Giovanna Campus, Federico Ledda e Salvatore Sanna che, insieme al sindaco Piero Casula hanno apportato le modifiche necessarie per la sua attuazione.

«Il Comune – spiega lo stesso sindaco - ora dispone di uno strumento più efficace per la gestione del suolo pubblico con l’inserimento di alcune significative modifiche significative. Per evitare l'occupazione con gli arredi dei locali nelle piazze per tutto l'anno con le attività chiuse – evidenzia Casula – oltre alle concessioni annuali sono state inserite quelle stagionali, con importanti riduzioni della tariffa a seconda del periodo di occupazione dai 3 ai 7 mesi. Ed ancora sono state normate le occupazioni degli spazi per alcune zone anche per gli eventi ricorrenti come carnevale, santi patroni, eventi natalizi e per gli altri periodi dell'anno».

Dove possibile, sono state incrementate le superfici da mettere a disposizione delle attività e inserite vie e piazze non ancora regolamentate. Insomma un regolamento di riferimento per gli operatori, salvaguardando l'interesse pubblico, che agevolerà la possibilità di fare impresa nel rispetto della normativa vigente sui suoli pubblici che entrerà in vigore dopo i tempi previsti per la pubblicazione.

Non discussa l’interpellanza sul campo Italia a causa dell'assenza dei consiglieri dell’opposizione, ancora all'unanimità è passata anche la presa d'atto del documento di integrazione del Plus del Distretto Ghilarza- Bosa.

Si trattava di un atto necessario in seguito agli ulteriori finanziamenti assegnati dalla Regione.

© Riproduzione riservata