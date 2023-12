Ci sono voluti ben cinque anni dall’inizio delle procedure, ma finalmente sono andati in appalto i lavori di completamento e risanamento del Teatro Civico Comunale di Bosa, chiuso da nove anni.

L’ iter progettuale è stato avviato nel 2018 con un finanziamento regionale di 200 mila euro al quale si è aggiunta la quota di cofinanziamento dal bilancio comunale di 23 mila euro.

«Il progetto esecutivo delle opere- afferma il vice sindaco ed assessore ai lavori pubblici Federico Ledda- è stato approvato nello scorso mese di marzo e rettificato nelle ultime settimane a seguito dell’adeguamento al nuovo codice degli appalti e del nuovo prezzario regionale. .Le opere – evidenzia Ledda- consisteranno nell’adeguamento alle norme antincendio dei locali interni con interventi sulle strutture, attrezzature, accessi, sistemi di trattamento dell’aria, impianti, risanamento ed adeguamento interno dei locali».

Di pari passo, sta anche andando avanti l’affidamento della fase progettuale per altre le opere accessorie per le quali è prevista una spesa di 180 mila euro assegnati al Comune dalla Regione in seguito all’approvazione di un emendamento proposto dal Consigliere regionale Alfonso Marras all’interno della legge finanziaria 2023 -2025. «Portiamo a conclusione – afferma l’assessore - un iter complesso che porta all’avvio degli interventi per la futura riapertura e nuova possibilità di fruizione da parte della comunità, quale luogo di cultura, spettacolo e vita comunitaria della città e del territorio».

© Riproduzione riservata