Prosegue l’iter per la riqualificazione del “Campo Italia”, storica struttura sportiva cittadina destinataria di un importante intervento di completamento e messa a norma. Con la determinazione del responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Manutenzioni, ing. Elena Beccu, è stato disposto l’impegno di spesa in favore del C.oni – Comitato Regionale Sardegna, quale pagamento dei diritti amministrativi necessari al rilascio del parere tecnico sul progetto.

L’intervento, finanziato dalla Regione Sardegna con un contributo di 300 mila euro, rientra nel programma di investimenti previsti dalla L.R. 17/2023 e riguarda tribune, spazi esterni e spogliatoi. L’Amministrazione comunale ha scelto di avviare i lavori attraverso un primo lotto funzionale, compatibile con le risorse disponibili, inserito in un piano complessivo dal valore superiore a 1,5 milioni di euro. La progettazione è stata affidata alla società Enginium srl, che ha redatto il documento di fattibilità e il progetto tecnico-economico, ora sottoposto al necessario esame del Coni.

Il pagamento dei diritti amministrativi consente dunque di compiere un ulteriore passo formale verso l’approvazione definitiva del progetto e l’avvio degli interventi, auspicati soprattutto dalle associazioni sportive locali Bosa e Calmedia, che utuilizzano già la struttura ma che attendono le certificazioni per il completamento definitivo dell'impianto adeguato alla normativa vigente.

© Riproduzione riservata