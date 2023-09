Dopo due anni di interruzione, cantiere aperto e operai di nuovo in azione sulla strada provinciale 105 Alghero-Bosa, Questo è stato possibile in seguito alla chiusura di un contenzioso con l’impresa appaltatrice dell’opera. Al lavoro è infatti quella classificatasi seconda.

Il problema da risolvere è sempre quello al chilometro 21, dove c'è stato il cedimento di un tratto di strada conseguente alla rottura di un tubo di acciaio. A intervento concluso, finiranno dunque i disagi creati dal senso unico provvisorio alternato. Inutile sottolineare l’importanza della arteria stradale nuovamente percorribile in sicurezza tenuto conto che rappresenta uno degli snodi principali anche dal punto di vista turistico per quanti transitano da Alghero a Bosa e viceversa, soprattutto per servirsi dell’ aeroporto.

Soddisfazione per la ripresa dei lavori viene espressa anche dal sindaco Piero Casula. "L'importanza della Sp 105 che collega Bosa, la Planargia ad Alghero, Sassari e tutto il nord ovest è strategica- afferma Casula-. Solo con una rete viaria moderna e sicura verso i porti, gli aeroporti e la SS11 si può garantire quello sviluppo economico e sociale di cui Bosa e la Planargia, necessitano”.

