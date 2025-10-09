L’amministrazione comunale di Bosa ha avviato la procedura per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione delle aree verdi pubbliche per i prossimi due anni.

L’intervento, dal valore complessivo di circa 300mila euro, sarà affidato tramite gara aperta sulla piattaforma regionale Sardegna Cat. Gli aggiudicatari dovranno occuparsi di parchi, giardini, aree alberate e spazi verdi pubblici, con l’obiettivo di garantirne sicurezza, funzionalità e decoro.

Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Inutile sottolineare come l’aggiudicazione di questo servizio risulta di estrema importanza, considerato che essendo Bosa una città turisticamente molto visitata, ha la necessità di offrire un abitato e una borgata marina con una immagine pulita ed accogliente

