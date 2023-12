L’amministrazione comunale velocizza l’iter per realizzare gli interventi di completamento del parcheggio Santa Giusta. Lo ha deciso la Giunta del sindaco Piero Casula che ha approvato il documento di Indirizzo alla progettazione. I lavori sono interamente finanziati con fondi regionali per un importo complessivo di 300 mila euro.

La stessa Regione ha delegato il Comune di Bosa come soggetto attuatore già dal 2019 liquidando peraltro già le risorse. Il documento di Indirizzo della progettazione è stato redatto ai sensi del nuovo codice appalti, ed ora l’ufficio tecnico comunale potrà velocizzare le procedure che porteranno alla gara di appalto per la conclusione di un’opera che riveste parecchia importanza per la città.

E’ opinione comune infatti che il tanto auspicato completamento della struttura, il cui iter inizio addirittura nel 2014 durante l’amministrazione guidata dal sindaco Mastino, potrà consentire di dare il via ad una riqualificazione ad uno degli ingressi della città, rendendo disponibili nuovi posti auto e soprattutto una rivisitazione del traffico all’interno di una parte importante dell’abitato. Da non trascurare infine poi l’ulteriore prezioso introito per le casse comunali.

