Un parco tutto nuovo e moderno con tanto verde e attrezzi ginnici per svolgere attività fisica e salutare. È l'area integralmente riqualificata in via Flumendosa, rinata grazie alla sensibilità e volontà dell’amministrazione comunale guidata da Annalisa Mele: «Un parco dedicato all’attività fisica all’aperto, per il benessere di giovani e adulti. Finalmente torna a vivere dopo anni di abbandono», sottolinea il sindaco.

Il taglio del nastro ieri, sabato 3 maggio, alla presenza di Rossella Agabio delegata del Ministero dello Sport, il primo cittadino, il vicesindaco Stefania Piredda, il consigliere Federico Sanna e il sindaco del Consiglio comunale dei ragazzi Martino Cubadda.

L'area attrezzata per il fitness e la ginnastica all’aria aperta per tutta la cittadinanza, come motore di aggregazione sociale, per stare insieme, praticare attività fisica da soli o in gruppo. L’intero parco è digitalizzato, in rete con tutte le altre strutture sportive d’Italia. Su ogni attrezzo è impresso il QR Code dove ogni sportivo può scaricare i tutorial di allenamento, potendo così fare attività fisica nel verde, per rigenerare corpo e mente.

Il Comune di Bonarcado si occuperà direttamente della gestione dell’area attrezzata che viene messa a disposizione delle associazioni sportive del territorio e di tutti, senza limiti di età, nel rispetto del principio dell'open use. Un luogo di benessere per tutti i cittadini, realizzato tramite un bando ministeriale promosso insieme ad ANCI, con il cofinanziamento del Comune: «Un’opportunità che abbiamo voluto cogliere con determinazione», precisa la sindaca Mele.

«Un sentito grazie all’assessore Bruno Congiu, all’ufficio tecnico e agli operai comunali per l’impegno nella riqualificazione del parco da tempo abbandonato e che viene restituito alla comunità. Ringrazio, inoltre, Patrizia Atzori dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo e tutti gli insegnanti, nonché i consiglieri Federico Sanna e Salvatore Piras che insieme all’associazione sportiva Judo Yano di Macomer si sono cimentati in esercizi dimostrativi, rendendo l’inaugurazione ancora più dinamica e partecipata», chiude Mele.

