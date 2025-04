Entro il prossimo mese le Poste di Bonarcado saranno integralmente ammodernate e avranno servizi maggiori per i clienti. Proprio in questi giorni l’ufficio ha chiuso i battenti per l’inizio dei lavori di ristrutturazione nell’ambito del progetto Polis. Una chiusura temporanea per rinnovare la sede, per riorganizzare gli spazi, con nuovi arredi più moderni e funzionali e miglioramento del comfort ambientale.

Tra le nuove prestazioni per l’utenza, attivate alla riapertura, sarà possibile richiedere e rinnovare il passaporto elettronico, quindi certificati anagrafici dell’ANPR e previdenziali.

Si tratta del progetto “Polis: Casa dei Servizi Digitali” di Poste Italiane nel Montiferru per essere ancora più vicino alle necessità della cittadinanza. L’ufficio sarà completamente ristrutturato con la «riorganizzazione degli spazi, il miglioramento del confort ambientale, l’inserimento di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni e altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale», spiega l’ufficio stampa di Poste.

Durante il periodo dei lavori ai Bonarcadesi sarà garantita la continuità di tutti i servizi presso gli uffici postali di Seneghe e Milis, operativi come di consueto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45. Le Poste di Bonarcado con la sede integralmente rinnovata riapriranno il 21 maggio prossimo.

© Riproduzione riservata