Da Bonarcado alla conquista dei ghiacci dell'estremo Nord per piantare la bandiera sarda e sventolare lo stendardo del comune montiferrino. È la nuova impresa estrema del vicesindaco bonarcadese Stefania Piredda che, con altri compagni di viaggio sardi ha raggiunto la calotta glaciale della Groenlandia, la seconda area ghiacciata più grande del mondo.

Piredda, amante di sport estremi, insieme a Sergio di Capoterra, Lello di San Gavino ed Efisio di Senorbì è riuscita nell’impresa partendo a piedi da Sisimiut, il piccolo villaggio portuale nel sud-ovest della Groenlandia, per arrivare dopo 8 giorni al piccolo villaggio di Kangerlussuaq. Un viaggio entusiasmante e faticoso, dalla prima tappa del Russel Glacier gli avventurieri hanno superato tempeste di neve, ghiaccio, pioggia e vento per giungere dopo una decina di giorni all’Ice Cap. L’Arctic Circle Trail, con i suoi 210 km circa, rappresenta una difficile e faticosa escursione.

«Tra le forti emozioni per l’impresa appena conclusa, circondati da suggestivi e inusuali paesaggi e con la consapevolezza di dover adesso affrontare il lungo viaggio di ritorno, con grande orgoglio hanno fatto sventolare la bandiera della Sardegna, simbolo delle loro radici», spiega il sindaco Annalisa Mele. «Siete un orgoglio per tutti noi e grazie per portare la Sardegna sempre con voi. Vi aspettiamo di nuovo a casa», chiude la Mele.

