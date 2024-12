La corrente elettrica salta e i disagi nelle abitazioni iniziali a essere tanti. Uno fra tutti gli elettrodomestici che si guastano. Senza dimenticare che tante volte le famiglie sono rimaste al freddo.

A Cabras ci sono tantissime zone dove ormai da alcune settimane la linea elettrica salta di continuo. Pochi giorni fa i blackout, tutti di breve durata, si sono ripetuti per una quindicina di volte.

I problemi sono stati segnalati in via Tuveri, in via Cesare Battisti, in via Mazzini e in via Puccini. Ma anche nel quartiere Donna Annetta e in altre zone della periferia.

Diversi cittadini, stanchi della situazione, hanno chiesto al sindaco Andrea Abis di scendere in campo. E così lui ha fatto, contattando i vertici provinciali di E-Distribuzione: «Questa casistica di stacchi della linea si concentra in certe ore di certi giorni ma è diventata ormai ricorrente», spiega Abis. «Il responsabile mi ha risposto che si tratta degli interruttori di autoprotezione della linea che viene a Cabras dalla cabina dell'alta tensione di Narbolia. Questa è la linea che accusa problemi e che alimenta molte utenze di Cabras, non tutte però, perché altre sono alimentate dalla linea che arriva da Oristano. Mi hanno riportato il fatto che non essendo veri e propri guasti ma piuttosto malfunzionamenti momentanei, che si presentano in un certo momento e poi non si presentano più per giorni, si tratta di problemi complicati da intercettare».

Abis poi si è rivolto anche ai dirigenti regionali: «Anche loro hanno ammesso i problemi negli impianti della linea dalla cabina di alta tensione e mi hanno garantito che metteranno a posto i malfunzionamenti che non sono facili da identificare. Si sono impegnati a risolvere però in modo rapido».

© Riproduzione riservata