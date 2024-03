Da giorni i residenti di Montresta sono alle prese con blackout elettrici e telefonici.

Disagi che si sommano agli altri problemi con cui devono convivere spesso gli abitanti del piccolo centro dell’Oristanese.

«Purtroppo – afferma il sindaco Salvatore Selis - non siamo ancora in grado di affermare che il problema alle linee elettriche cittadine sia risolto. Pare ci sia un guasto alla cabina che alimenta la zona di "Turre", "Montelongu" e "Via Roma". Anche l'antenna Vodafone – aggiunge il sindaco - è senza elettricità è ciò significa che anche le compagnie telefoniche che si appoggiano ad essa, come Ho mobile, sono temporaneamente fuori servizio. I tecnici di Enel ci stanno lavorando e attendiamo ulteriori aggiornamenti».

I blackout che persistono – e come evidenzia lo stesso primo cittadino - sarebbero dovuti ad un guasto sulle linee della media tensione, non ancora individuato, e al maltempo dei giorni scorsi.

«Siamo in contatto coi tecnici della società proprietaria delle reti di distribuzione che stanno cercando di risolvere il problema - sottolinea ancora il sindaco Selis - ma non sarà, purtroppo, una cosa semplice. Ai cittadini si suggerisce di staccare dalla corrente gli elettrodomestici che potrebbero subire danni a causa dei continui sbalzi di corrente, almeno fino al perdurare delle problematiche».

