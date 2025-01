Seduta animata per l’approvazione del bilancio di previsione 2025-27. I consiglieri di minoranza hanno infatti abbandonato l'aula prima della votazione in segno di protesta. Antonello Rossi, Gianfranco Zucca, Simona Tuveri, Massimo Casu, contestano l'atteggiamento del sindaco Francesco Mereu che ha deciso di non far replicare i consiglieri dell'opposizione.

«Riteniamo - affermano- che la possibilità di esprimere le proprie opinioni non può essere loro negata dalla presa di posizione di un sindaco, che in tal modo si dimostra antidemocratico. L'approvazione del Bilancio è il momento in cui è sempre stata data la possibilità ai consiglieri di parlare e replicare, a maggior ragione alla luce di un "bilancio tecnico", ricco di caselle vuote, non adeguato a risolvere i tanti problemi delle comunità di Ales e Zeppara, sempre più affossate dal fenomeno dello spopolamento. A suo tempo- evidenziano i consiglieri- quando l'attuale sindaco ha rivestito il ruolo di consigliere di minoranza, per ben dieci anni, il diritto di parola non gli è mai stato negato».

Il sindaco smentisce di usare metodi antidemocratici. «Ho applicato il regolamento afferma Mereu- in quanto sullo stesso argomento non è possibile intervenire due volte se non per fatto personale. La minoranza sa soltanto attaccare e non dimostra mai di essere collaborativa come facevo io quando ero all’opposizione. Abbiamo la coscienza a posto perché stiamo lavorando e investendo tante risorse per Ales e Zeppara».

© Riproduzione riservata