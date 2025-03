A Bidonì la Giunta guidata dalla sindaca Ilaria Sedda ha approvato il Documento unico di programmazione. Ora l’importante documento di programmazione dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’attenzione del Consiglio comunale.

Il lavoro nel corso del 2025 si concentrerà sui progetti già finanziati. Tra questi la messa in sicurezza del costone roccioso de “ Sa Corte” , la messa in sicurezza di alcune strade rurali (una parte finanziate dalla Regione e per una parte invece dall’ Unione dei Comuni del Barigadu). Ed ancora si procederà con il completamento della pavimentazione esterna del centro sociale e della rampa che porta al campetto. Interventi previsti anche per il completamento piazzale della chiesa, per l’efficientamento dell’illuminazione degli edifici comunali.

Confermati gli interventi diretti al diritto allo studio, all’assistenza socio-sanitaria, alla gestione del patrimonio, alle attività di aggregazione e socializzazione. Si punta anche a potenziare le azioni nel sociale con l’istituzione della figura di un infermiere nell’ambito territoriale dell’Unione dei Comuni e dell’operatore sociosanitario di comunità. Figure importanti in un paesino dove la maggior parte della popolazione è costituita da anziani.

