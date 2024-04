La pioggia e il forte vento non hanno fermato la tradizionale "Corsa di Pasquetta", la storica manifestazione regionale di corsa su strada organizzata dal Gruppo Sportivo Atletica Bauladu guidata dal presidente Antonio Pintus. Gli iscritti, in tutto 150 arrivati da ogni angolo dell'Isola, hanno raggiunto Bauladu per affrontare come sempre percorsi tortuosi e difficili. A conquistare l’impegnativo percorso di 9,8 chilometri nell’agro bauladese dell’edizione 2024 sono stati per le donne Martina Sau del Marathon Club Oristano, alla sua prima vittoria assoluta nella corsa tradizionale, e per la categoria uomini Edoardo Cittadini del Gs Runners Cagliari, per il secondo anno consecutivo. Per il paese come sempre è stata una festa. L

a corsa di Pasquetta è nata 43 anni fa, quando un gruppo di amici di Bauladu non sapeva come trascorrere il giorno dopo Pasqua. Per non stare a casa decisero di organizzare una corsa: la loro “gita” da quel lunedì dell’Angelo, era il 1980, è diventata l’ormai tradizionale "Corsa di Pasquetta" con tantissimi atleti che percorrono il territorio di Bauladu in lungo e in largo. Si tratta di uno degli appuntamenti sportivi più longevi dell’attività agonistica in Sardegna, assieme alla Marcialonga del carciofo che viene organizzata dallo stesso anno a Samassi.

