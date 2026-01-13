L’amministrazione comunale di Bauladu e il Sistema bibliotecario Montiferru,

nell’ambito delle attività di promozione e valorizzazione culturale, presentano il libro di Patrizia Cadau dal titolo "Volevate il silenzio - Avete la mia voce. Cronache dal multiverso della violenza, di una sopravvissuta che non sta zitta".

L'appuntamento è per sabato 17 gennaio alle ore 17, presso la Biblioteca comunale di Bauladu, in piazza Emilio Lussu.

L'attività verrà svolta in collaborazione con le cooperative Comes e Studio Progetto 2.

Patrizia Cadau, sopravvissuta alla violenza, rompe il silenzio imposto e racconta la propria storia denunciando i meccanismi del patriarcato, le complicità sociali e giudiziarie e le strategie di manipolazione e controllo.

«Il suo racconto diventa uno strumento di consapevolezza e un invito alla

responsabilità collettiva nel riconoscere e contrastare gli abusi - scrivono in una nota gli organizzatori dell'evento - Un libro che è denuncia, resistenza e solidarietà. Una voce che afferma con forza: non sei sola, non siete sole».

© Riproduzione riservata