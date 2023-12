Bauladu da oggi ha un nuovo monumento ai caduti, un omaggio che il Comune ha voluto sacrificare, durante le guerre, il bene della propria vita in difesa della patria. Concetto sottolineato stamattina dall’assessore degli Affari Generali, Andreina Farris, intervenuta alla cerimonia in rappresentanza del presidente della Regione Solinas.

«Quello odierno - ha detto l’esponente della Giunta durante la cerimonia in via Lussu - è un momento significativo, di ricordo della memoria di questi cari figli i quali, chiamati alle armi, varcarono i confini dell’Isola per difendere una Patria e una terra ai più sconosciuta. Un monumento che deve essere anche un doveroso omaggio a tutte le famiglie che persero i loro cari nella tragedia bellica. Celebriamo quindi questa opera dedicata ai caduti con l’animo grato per i nostri eroici soldati. Un gesto che vuole riportare luce nella memoria collettiva e in particolare indicare alle giovani generazioni gli esempi virtuosi sui quali abbiamo costruito l’architrave che regge la nostra società attuale. Società che vogliamo sempre libera, democratica e rispettosa dei valori della fratellanza e solidarietà con tutti i popoli del mondo».

Presente anche l’assessore dell’Industria, Anita Pili: «Oggi celebriamo un’occasione per mantenere viva nella comunità la memoria del grande sacrificio umano che la Sardegna ha dato nel corso delle guerre. E soprattutto per ricordarci che esiste sempre un buon motivo per trovare un accordo e fare del bene». Per l’inaugurazione dell’opera il sindaco Ignazio Zara ha voluto convocare un Consiglio comunale straordinario con un solo punto all’ordine del giorno.

© Riproduzione riservata