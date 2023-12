Nessuna delibera, ma non ci sarà nemmeno la discussione di interrogazioni. Il Comune di Bauladu questa volta ha deciso di convocare il Consiglio comunale per l’inaugurazione del nuovo monumento dei caduti. Si tratta dell’unico punto all’ordine del giorno. Prima il Consiglio si riunirà in Comune, poi i presenti proseguiranno tutti assieme in via Lussu, dove verrà scoperta l’opera. Appuntamento per il sette dicembre alle 10.30.

«Ho preso questa decisione per far partecipare tutti all’evento - spiega il primo cittadino di Bauladu Ignazio Zara -. Ci saranno i consiglieri, gli assessori e diverse rappresentanze delle istituzioni». Un Consiglio comunale dunque insolito. Il primo monumento dei Caduti a Bauladu fu realizzato nel 1969, poi però venne demolito e sostituito con un altro nel 1996. Questo fu spostato da piazza Angioy a via Asproni, nel 2022. L’attuale amministrazione ora ha scelto di realizzarne un altro ancora, a suffragio di tutti i caduti nelle guerre, non solo in quelle mondiali insomma, come ci tengono a precisare dal Comune.

L'opera si trova a poca distanza dal centro culturale, luogo secondo gli amministratori adatto per ospitare un’opera così importante. Il monumento è stato realizzato da un'artista di Belvì. La realizzazione è stata possibile grazie anche a un contributo di 15 mila euro finanziato dalla Fondazione di Sardegna.

