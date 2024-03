Tutto nasce 43 anni fa, quando un gruppo di amici di Bauladu non sapeva come trascorrere il giorno dopo Pasqua. Per non stare a casa decisero di organizzare una corsa: la loro “gita” da quel lunedì dell’Angelo, era il 1980, è diventata l’ormai tradizionale Corsa di Pasquetta con 300 atleti che percorrono il territorio in lungo e in largo. Una grande festa per tutta la comunità: da sempre dopo la gara i partecipanti trascorrono la giornata a Bauladu, nel parco di comunale di Zinnuri. Il primo aprile andrà in scena una nuova competizione organizzata dal Gruppo Sportivo Atletica Bauladu guidato dal presidente Antonio Pintus.

Anche questa volta parteciperanno tantissimi atleti provenienti da tutta la Sardegna e non solo: si tratta di uno degli appuntamenti sportivi più longevi dell’attività agonistica in Sardegna, assieme alla Marcialonga del carciofo che viene organizzata dallo stesso anno a Samassi. Il raduno degli atleti, per il ritiro pettorali di gara, è in programma a partire dalle 8.30 nella piazza Emilio Lussu. Alle 9,20 la partenza delle categorie Esordienti, Ragazzi e Cadetti maschili e femminili. Alle 10 tutte le altre categorie. Poco prima di mezzogiorno sono previste le premiazioni.

