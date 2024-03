Sì al campo base con all’interno un dormitorio per circa quaranta operai. Ma anche una sala mensa, un’infermeria e vari uffici. In cambio però verrà realizzata una cittadella sportiva con all’interno un campo da calcio, uno da tennis e un altro da bocce con anche gli spogliatoi.

È il prezzo che dovrà pagare la Manelli Spa, l’impresa che tra poco a Bauladu inizierà i lavori per la realizzazione della galleria per conto di Rete Ferroviaria Italiana e della Regione: tre chilometri che partiranno da Solarussa per arrivare fino alla parte alta del paese, in località Novanzanus. Un progetto finanziato lo scorso anno con 124 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

L’impresa tempo fa ha chiesto al Comune di avere in concessione un’area dove poter installare un “campo base”, pagando ovviamente un canone annuale per tutta la durata dei lavori, circa 5 anni. Il sindaco Ignazio Zara ha deciso di concedere un’enorme area che si trova nella periferia del paese, in via Berlinguer. In cambio però nessun affitto però: ma la realizzazione di un’area sportiva che resterà alla comunità.

L’accordo tra l’impresa e l’Ente comunale è stato approvato durante il Consiglio comunale. «Portare il documento in Consiglio non era obbligatorio - tiene a precisare Zara - ma ho preferito agire in questo modo per rispetto dei miei cittadini che da questo progetto devono guadagnarci».

