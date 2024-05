Sarà un aiuto per tutte, soprattutto per chi non ha un medico di base e quindi la possibilità di ottenere una prescrizione medica. L’amministrazione comunale di Bauladu, in collaborazione con l’associazione Belle Donne, organizza una mattinata di visite senologiche gratuite.

L’appuntamento è per sabato 25 maggio dalle 9 alle 13 in Comune. L’iniziativa è rivolta alle donne dai 40 ai 70 anni, ma anche per le donne interessate con i 35 anni compiuti.

Per la prenotazione è possibile rivolgersi alla biblioteca comunale chiamando lo 0783590197 il lunedì dalle 15 alle 18,30, il martedì dalle 9 alle 13, il mercoledì dalle 15 alle 19 e il giovedì dal 9 alle 12,30.

