Cosa mangiare in sicurezza con questa ondata di caldo? “Basca meda, itta deppeus pappai? Si du narada sa Asl 5”. Scritto così, con qualche doppia di troppo, ma l’intento è buono: l’azienda sanitaria di Oristano ha pubblicato un video, in italiano e in sardo – vista l’utenza di anziani – rivolta ai cittadini con alcuni consigli nutrizionali per l’estate. 

A dare indicazioni è Simonetta Milia, biologa del servizio Igiene degli alimenti della Asl: bere tanta acqua e non lasciare cibi fuori dal frigo, avverte. 

Non notizie che sconvolgono gli equilibri della giornata. Ma in sardo. 

(Unioneonline)

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