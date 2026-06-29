«Basca meda, ita depeus papai»: i consigli in sardo dell’Asl di OristanoComunicazione bilingue in un video per affrontare l’ondata di calore
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Cosa mangiare in sicurezza con questa ondata di caldo? “Basca meda, itta deppeus pappai? Si du narada sa Asl 5”. Scritto così, con qualche doppia di troppo, ma l’intento è buono: l’azienda sanitaria di Oristano ha pubblicato un video, in italiano e in sardo – vista l’utenza di anziani – rivolta ai cittadini con alcuni consigli nutrizionali per l’estate.
A dare indicazioni è Simonetta Milia, biologa del servizio Igiene degli alimenti della Asl: bere tanta acqua e non lasciare cibi fuori dal frigo, avverte.
Non notizie che sconvolgono gli equilibri della giornata. Ma in sardo.
(Unioneonline)