Per sapere se il barracello allontanato dalla compagnia di Simaxis potrà essere nuovamente parte attiva del gruppo bisognerà attendere il prossimo consiglio comunale, convocato per il 30 settembre. Uno dei punti all’ordine del giorno è la discussione del ricorso presentato dai legali del barracello contro la delibera della Giunta numero 49 dello scorso 8 agosto, avente ad oggetto la presa d'atto delle motivazioni presentate dal capitano della compagnia finalizzate all’esclusione di un componente.

Per capire la vicenda bisogna tornare indietro di due mesi, quando uno dei barracelli aveva postato sui social diverse fotografie che raccontavano lo stato di degrado di alcune zone del paese. Motivo per il quale il sindaco Giacomo Obinu, su segnalazione anche del capitano, aveva deciso di allontanarlo dalla compagnia. Il barracello però ha presentato il ricorso e ora su questo si dovrà esprimere l’intero Consiglio comunale.

«Da parte mia e della mia squadra il suo reintegro non sarà accettato - anticipa il primo cittadino - Al di là del comportamento scorretto che ha avuto, visto e considerato che ha violato il regolamento, voglio sottolineare che per pulizia del paese negli ultimi mesi abbiamo stanziato tantissime risorse. Purtroppo però, a causa di questo tempo ballerino spesso l’erba ricresce dopo pochi giorni. Come purtroppo anche a Simaxis ci sono gli incivili che abbandonano i rifiuti. La compagnia barracellare ha anche il compito di sorprendere e fermare queste persone e non di puntare il dito sull’Ente che per tenere pulito il territorio fa veramente di tutto».

Intanto il Comune di Simaxis pochi giorni fa ha pubblicato il bando per il reclutamento di nuovi barracelli. I soggetti interessati a ricoprire l’incarico di possono presentare la domanda all’amministrazione comunale entro le 12 del 4 novembre.

© Riproduzione riservata