È sempre più drammatica la situazione delle strade provinciali nel Barigadu. E dai sindaci arriva una nuova protesta. I primi cittadini dell’Unione dei Comuni si sono riuniti in assemblea e hanno affrontato l’argomento, approvando un ordine del giorno da inviare alla Provincia.

Il presidente dell’Unione Serafino Pischedda ha ricordato la situazione della Sp 71 che collega Samugheo a Busachi, chiusa dal dicembre 2019, quando un ruscello aveva scalzato il ponte e provocato l’abbassamento della strada.

L’Unione dei comuni del Barigadu si è battuta per ottenere la delega dalla Provincia e il finanziamento dalla Regione per portare avanti il ripristino della strada e sbloccare la situazione, cosa che ora si sta facendo con i lavori sul tratto stradale di primaria importanza. Ma questa non è l’unica situazione che preoccupa e crea malumori nel Barigadu.

“Si aggiunge - si legge nel documento approvato dai sindaci - lo stato pessimo in cui versano le Sp 33, 11 e 74, così come tutte le Sp del territorio”.

Quindi in un altro passaggio si evidenzia: “Il presente documento rappresenta una delibera di protesta per far notare alla Provincia di Oristano che, rappresentando l'ente che per legge ha in carico lo specifico ed esclusivo compito di provvedere alla manutenzione dell'intero patrimonio stradale provinciale, dovrebbe provvedere con urgenza alla gestione degli interventi necessari. E magari gestire gli interventi relativi agli sfalci in questo periodo e non nel mese di settembre, visto che in questo periodo non solo non si può camminare per come è ridotto l'asfalto, ma si rischia di chiudere parte della corsia perché l'erba finisce per invadere la carreggiata e prenderne possesso”.

Ora amministratori e cittadini attendono risposte.

