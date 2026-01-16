l’iniziativa
16 gennaio 2026 alle 12:22
Baressa, venerdì 16 gennaio appuntamento dedicato agli amanti della lettura
Questo pomeriggio, a Baressa, appuntamento dedicato agli amanti della lettura. Negli spazi della Biblioteca comunale, a partire dalle 17, si terrà la presentazione dei libri “Cosa resta di Me” e “Frammenti del Cuore”.
L’incontro sarà curato dalle autrici Claudia Musio e Francesca Angius che saranno accompagnate dal relatore Paolo Montaldo.
La partecipazione al primo evento del 2026 è libera e aperta a tutti, nei locali della biblioteca di via Is Tellaias, 4.
