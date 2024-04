L’associazione Pro loco “Sa Mendua” di Baressa organizza per domenica 28 aprile “L’Escursione in Giara”. Un’occasione per scoprire le bellezze del territorio in compagnia.

Il programma della giornata partirà dal primo mattino. Alle 9, infatti, è previsto l’incontro presso la sede della Pro loco. A seguire, dopo il raduno dei partecipanti, la partenza per Tuili, dove una guida condurrà la carovana sull’altopiano. Il pranzo sarà al sacco, nell’area picnic. Il percorso previsto è di circa 5 chilometri, stimato in circa 3 ore di camminata.

«Abbiamo pensato – fanno sapere dalla Pro loco – ad un evento da svolgere in primavera approfittando delle belle giornate. Speriamo di coinvolgere tante persone, sia di Baressa che dei paesi limitrofi, per poter passare una giornata diversa in compagnia e apprezzare i bei paesaggi che la Giara sa offrire». Le prenotazioni si potranno effettuare entro venerdì 26 aprile. Per informazioni ci si potrà rivolgere presso la sede della Pro loco, in piazza Municipio, il giovedì dalle 17 alle 18.

