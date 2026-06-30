Sabato 4 e domenica 5 luglio, a Baressa, un fine settimana di socializzazione e incontro all’insegna del mandorlo. Proprio il mandorlo, saranno protagonisti di due iniziative nel centro dell’Alta Marmilla, aperti a bambini e ragazzi, ma anche a tutta la popolazione. Due pomeriggi e due serate di inizio estate organizzate dall’associazione “Motoclub Ichnos Bikers”, con il sostegno di comune, Pro Loco e sezione locale dell’Avis. Sabato 4 luglio il primo appuntamento è con la “Caccia al mandorlo d’oro”.

Una gara alla ricerca dello scrigno del mandorlo d’oro che avrà inizio alle 18. Due percorsi: uno per i più piccoli accompagnati dai genitori e il secondo per i più grandi. In entrambi i casi, i partecipanti dovranno superare diverse prove. L’animazione musicale con karaoke sarà affidata a Massi. Domenica 5 luglio, invece, dalle 18, la “Ciclamandorla”.

Un percorso di circa 5 chilometri che partirà dall’oratorio e si snoderà per le vie di Baressa. Alla fine è previsto un attestato di partecipazione per tutti.

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