Il Comune di Baressa ha pubblicato un avviso per la concessione di contributi ad associazioni culturali e di volontariato per il 2025.

I fondi saranno concessi per iniziative e manifestazioni culturali volte alla promozione e lo sviluppo nel campo socio-culturale che valorizzino il territorio comunale di Baressa; per progetti di promozione del benessere sociale, culturale e sanitario; per attività di valorizzazione delle tradizioni e del folklore locale e quelle rivolte alla tutela della salute e al benessere psico-fisico; per eventi e azioni solidali a favore della comunità baressese.

La somma totale messa a disposizione dell’ente è di oltre 16mila euro. Le richieste dovranno essere presentate al Comune entro il 10 giugno.

