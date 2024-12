Entrano nel vivo, a Baressa, le attività dedicate al periodo natalizio. Il cartellone, proposto dal Comune in collaborazione con le associazioni locali, propone un lungo weekend di appuntamenti. Si partirà venerdì, in biblioteca, dove dalle 16 alle 18 è previsto un laboratorio creativo, a tema natalizio, riservato ai bambini dai 6 agli 11 anni. Sabato, invece, nella Casa Anziani, il laboratorio “Cartoline Speciali”, dalle 10 alle 11.30. Domenica, in parrocchia, il concerto acustico dello storico gruppo dei “Cordas et Cannas”, con inizio alle 18. Lunedì, infine, dalle 16, nei locali della ex Scuola Materna, l’attività “Christmas Party”, dedicata i bambini e i ragazzi del paese, con truccabimbi, bolle di sapone e tanto instrattenimento.

