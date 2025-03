A Baressa il prossimo sarà un fine settimana all’insegna di divertimento, socializzazione, sport ed ecologia. Per la comunità locale una serie di appuntamenti, organizzati da Comune, Pro loco e volontari.

Sabato, dalle 9.30 alle 12.30, nella palestra della Scuola Primaria in programma l’Open Day per scoprire lo sport della pallamano. Sempre sabato, ma alle 15.30, tappa dell’iniziativa itinerante “Plastic Free”, dedicata alla pulizia del territorio comunale. Il ritrovo è previsto in piazza cimitero.

Alle 17, nella sede della Pro loco, spettacolo teatrale di Franco Fais “Tante storie buffe”; al termine, frittelle per tutti.

© Riproduzione riservata