Si terrà mercoledì, a Baressa, l’evento conclusivo del progetto “Il Sentiero dei Magnifici”, iniziativa del Comune di Baressa e del Ceas (Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità), finanziata dalla Regione Sardegna per la tutela e valorizzazione dei beni comuni.

Il progetto ha rappresentato un importante percorso di valorizzazione del patrimonio naturale e umano del territorio, attraverso la costruzione partecipata di un “Piano di Interpretazione Ambientale” del Comune di Baressa, corredato da strumenti comunicativi innovativi.

Il piano è stato il frutto di un intenso lavoro di ricerca e coinvolgimento della comunità e si configura oggi come una solida base per la promozione territoriale e culturale del paese, oltre ad una pratica replicabile all’interno dei comuni della Marmilla.

L’evento partirà alle 17, nella sala congressi del Consorzio Due Giare, in via Roma. Dopo i tradizionali saluti istituzionali, si proseguirà con il racconto del progetto di tutela e valorizzazione “Il Sentiero dei Magnifici” e la presentazione del piano di interpretazione ambientale di Baressa.

Nel corso del pomeriggio, poi, verranno presentati anche i primi prodotti del piano (La mappa “Baressa – Le forme e le trame del Tempo” e il videoracconto di benvenuto e orientamento al territorio) e l’interpretazione ambientale come strumento per la promozione dei territori della Marmilla. Chiusura con l’inaugurazione del “Sentiero dei Magnifici”. L’incontro sarà l’occasione per condividere i risultati raggiunti e avviare nuove sinergie con enti, associazioni, cittadini e operatori locali interessati a promuovere una visione sostenibile e partecipata del territorio.

