A Baressa si è reso omaggio a don Giovannino Pinna, amato parroco del paese dal 1984 al 1998, intitolandogli una piazza. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale e condivisa dalla parrocchia di San Giorgio, in collaborazione con la Fondazione Monsignor Giovannino Pinna e il Consolato dell’Uruguay a Cagliari.

Nella gremita aula del Consiglio comunale presenti il sindaco Mauro Cau, l’amministrazione civica da lui diretta, la sorella di don Pinna, Angelina, Guzmán Carriquiry, ambasciatore dell’Uruguay presso la Santa Sede, Salvatore Angieri, Prefetto di Oristano, Matteo Porceddu, delegato del Questore del capoluogo oristanese, e le istituzioni locali.

«È stato uno dei momenti più sentiti da quando siamo diventati amministratori – dichiara il sindaco – vedere così tante persone che hanno avuto il piacere di riunirsi per celebrare don Giovannino ci ha dimostrato come intitolargli una piazza, sia stata la scelta giusta». Nel corso dell’intitolazione le testimonianze di alcuni cittadini che hanno ricordato la figura di don Pinna nella comunità, l’umiltà e il mettersi al servizio di tutti non solo in campo pastorale ma anche in ambito sociale (è stato il promotore della riapertura della biblioteca, assente nel paese al momento del suo arrivo).

A concludere la giornata, inaugurazione e benedizione della piazza, con lo scoprimento della targa a lui dedicata.

© Riproduzione riservata