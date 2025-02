L’amministrazione comunale di Baressa organizza, in collaborazione con la cooperativa sociale “Incontro”, la “Festa dell’Anziano”. La giornata, che si svolgerà domenica 9 marzo, è in programma presso la struttura residenziale che accoglie gli anziani presente all'interno del paese. Un’importante occasione di socializzazione per i cittadini ultrasessantenni, con l’intento di fornire agli anziani della comunità e ai loro familiari un pomeriggio di festa, allegria e svago.

L’amministrazione, per poter pianificare al meglio l’evento, sta cominciando a richiedere le domande di partecipazione, che potranno essere presentate entro il 26 febbraio, con il modulo predisposto dall’ente stesso e disponibile sul sito istituzionale.

Le richieste potranno essere presentate a mano, presso l’Ufficio Protocollo, tramite PEC (indirizzo protocollo@pec.comune.baressa.or.it) o via e-mail (servizisociali@comune.baressa.or.it).

Gli anziani residenti che hanno compiuto 60 anni d’età potranno partecipare gratuitamente.

© Riproduzione riservata