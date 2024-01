Domani, a Baressa, alle 16, nella sede del Ceas, “Il Mandorlo” – Albergo Diffuso, verrà presentato il progetto “Il Sentiero dei Magnifici”. L’occasione per esporre alla cittadinanza il progetto presentato da amministrazione comunale e Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità di Baressa e finanziato dalla Regione nell’ambito del bando per il finanziamento di progetti finalizzati alla cura e valorizzazione dei beni comuni.

“Il Sentiero dei Magnifici” è un progetto di rigenerazione, interpretazione e valorizzazione territoriale che ha come obiettivo la realizzazione del Piano di Interpretazione del borgo di Baressa e del sentiero degli ulivi secolari. La realizzazione del Piano avrà lo scopo di valorizzare la fruizione del borgo di Baressa e delle sue campagne. Nel progetto, una forte attenzione verrà dedicata alla partecipazione attiva della cittadinanza. Obiettivo è infatti stimolare le persone a prendersi cura del borgo e degli ulivi secolari di loro proprietà e di sentirsi protagonisti attivi della promozione e valorizzazione del loro territorio.

A questo proposito, per un coinvolgimento della cittadinanza già dalle prime fasi, oltre alla presentazione, sono previsti una serie di appuntamenti per i primi di febbraio, con un corso di potatura degli ulivi e di pulitura degli ulivi secolari. «Una delle prerogative del nostro programma Elettorale – è il commento dell’amministrazione comunale - era proprio valorizzare il nostro borgo dando risalto al sentiero degli Ulivi secolari, da noi sempre conosciuto come “Su strintu”, un patrimonio inestimabile che la natura e il tempo ha conservato. Questo progetto vedrà da subito un coinvolgimento attivo della popolazione e a nostro avviso sarà un trampolino di lancio per portare i turisti a visitare il nostro borgo e creare lo sviluppo di un turismo agricolo ambientale».

